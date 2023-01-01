Volkswagen Caravelle
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинальный ПТС. 2 владельца.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительное оборудование:
- Кондиционер (климат 3-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (передние)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
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