Volkswagen Caravelle

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить Вам отличный автомобиль Volkswagen Caravelle 2014 года выпуска. Это надежный и удобный автомобиль, который прекрасно подойдет для большой семьи или командировок в большой компании.

Volkswagen Caravelle оснащен дизельным двигателем мощностью 84 лошадиных сил и МКПП, что обеспечивает не только экономичность, но и комфорт при езде на большие расстояния. Кроме того, данный автомобиль имеет длинную базу, которая позволяет разместить до 8 пассажиров. Задние двери распашные, что облегчает посадку и высадку гостей.

В автомобиле Volkswagen Caravelle также предусмотрены штатная Вебасто, доводчик боковой и задней двери, а также кресла, выполненные из велюра. Они снимаются в одно нажатие кнопки, либо опускаются вниз спинки кресел, что позволяет увеличить объем багажника. А магнитола с AUX, USB, bluetooth и громкой связью поможет создать комфортную атмосферу в автомобиле.

Мы гарантируем, что данный автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации уже сегодня!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы и провести тест-драйв. Также мы готовы помочь с оформлением документов и подбором удобного кредита. Доверьтесь нам и станьте обладателем отличного автомобиля Volkswagen Caravelle!

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