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Volkswagen Golf
2019
2 149 000 ₽
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Volkswagen Golf 2019

2 149 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Golf
  • Поколение VII Рестайлинг
  • Модификация 1.6d AMT (115 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 165197 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 581749
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 238

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Golf

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Наша компания предлагает Вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Volkswagen Golf, 2019 года выпуска! Автомобиль был привезен из-за рубежа в 2023 году и полностью соответствует всем требованиям и стандартам качества.

Этот автомобиль полностью в родном окрасе и имеет полный комплект ключей. Кроме того, он оснащен пакетом R-line, который придаст ему еще больше стиля и спортивности.

В дополнение к этому, автомобиль оснащен самыми современными технологиями, такими как камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, раздельный климат контроль, подогрев сидений, навигация, датчик света, датчик дождя, система старт-стоп и парктроники.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все Ваши вопросы и поможет Вам сделать правильный выбор.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id581749

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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