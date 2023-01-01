Volkswagen Golf

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Наша компания предлагает Вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Volkswagen Golf, 2019 года выпуска! Автомобиль был привезен из-за рубежа в 2023 году и полностью соответствует всем требованиям и стандартам качества.

Этот автомобиль полностью в родном окрасе и имеет полный комплект ключей. Кроме того, он оснащен пакетом R-line, который придаст ему еще больше стиля и спортивности.

В дополнение к этому, автомобиль оснащен самыми современными технологиями, такими как камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, раздельный климат контроль, подогрев сидений, навигация, датчик света, датчик дождя, система старт-стоп и парктроники.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все Ваши вопросы и поможет Вам сделать правильный выбор.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

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