Volkswagen Golf

Уважаемые клиенты!

Сегодня мы хотим рассказать о нашем новом автомобиле Volkswagen Golf 2019 года! Этот автомобиль стал одним из самых любимых среди наших клиентов, и мы уверены, что он не разочарует Вас.

Одной из главных особенностей Volkswagen Golf является кондиционер, который обеспечит комфортную температуру в салоне в любую погоду. Более того, легкосплавные диски размером 15 дюймов придают этому автомобилю не только красивый внешний вид, но и более плавное движение по дорогам.

Всегда будьте уверены в безопасности своего автомобиля – в Volkswagen Golf 2019 года установлен иммобилайзер, который обеспечивает максимальную защиту от угона. А благодаря бортовому компьютеру Вы можете всегда быть в курсе состояния вашего автомобиля.

Датчик света и обогрев зеркал обеспечивают безопасность и комфорт в любое время суток. Центральный замок, усилитель рулевого управления и электростеклоподъемники не оставят равнодушным никого кто ценит комфорт и практичность.

Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости – все это обеспечивает максимальную безопасность во время движения. Также Volkswagen Golf 2019 года оснащен парктроником и подушками безопасности.

Наконец, магнитола CD дополнит Вашу поездку приятной музыкой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Наш менеджер расскажет Вам о всех преимуществах этого автомобиля, подберет наилучший вариант оплаты и ответит на все Ваши вопросы.

Выберите Volkswagen Golf, 2019 года, и наслаждайтесь комфортной поездкой!

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