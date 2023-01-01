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Volkswagen Golf
2019
1 749 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Golf 2019

1 749 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Golf
  • Поколение VII Рестайлинг
  • Модификация 1.6d AMT (115 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 183850 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 571182
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 127

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Golf

Уважаемые клиенты!

Сегодня мы хотим рассказать о нашем новом автомобиле Volkswagen Golf 2019 года! Этот автомобиль стал одним из самых любимых среди наших клиентов, и мы уверены, что он не разочарует Вас.

Одной из главных особенностей Volkswagen Golf является кондиционер, который обеспечит комфортную температуру в салоне в любую погоду. Более того, легкосплавные диски размером 15 дюймов придают этому автомобилю не только красивый внешний вид, но и более плавное движение по дорогам.

Всегда будьте уверены в безопасности своего автомобиля – в Volkswagen Golf 2019 года установлен иммобилайзер, который обеспечивает максимальную защиту от угона. А благодаря бортовому компьютеру Вы можете всегда быть в курсе состояния вашего автомобиля.

Датчик света и обогрев зеркал обеспечивают безопасность и комфорт в любое время суток. Центральный замок, усилитель рулевого управления и электростеклоподъемники не оставят равнодушным никого кто ценит комфорт и практичность.

Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости – все это обеспечивает максимальную безопасность во время движения. Также Volkswagen Golf 2019 года оснащен парктроником и подушками безопасности.

Наконец, магнитола CD дополнит Вашу поездку приятной музыкой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Наш менеджер расскажет Вам о всех преимуществах этого автомобиля, подберет наилучший вариант оплаты и ответит на все Ваши вопросы.

Выберите Volkswagen Golf, 2019 года, и наслаждайтесь комфортной поездкой!

id571182

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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