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Volkswagen Golf
2018
1 665 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Golf 2018

1 665 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Golf
  • Поколение VII Рестайлинг
  • Модификация 1.6d AMT (115 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 194725 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 024610
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 126

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Golf

Рады представить вам наш новый автомобиль Volkswagen Golf, 2018 года выпуска. Эта модель является одной из самых популярных среди любителей автомобилей во всем мире благодаря своей надежности и комфорту.

Данный автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году, без владельца на территории России. Он оснащен электронным ПТС, что обеспечивает безопасность и удобство при прохождении технического осмотра и регистрации в ГИБДД.

Volkswagen Golf, 2018 - это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и комфорт при езде. В этой модели реализована передовая технология, что обеспечивает максимальную производительность и экономичность расходования топлива.

Если вы хотите стать обладателем этого автомобиля, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальную конфигурацию и ответят на все интересующие вопросы.

Мы гарантируем качество нашей продукции и предлагаем лучшие условия приобретения. Наша компания уже многие годы занимается продажей автомобилей, и мы знаем, каким должен быть настоящий автомобильный сервис - быстрый, профессиональный и доступный каждому.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого замечательного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id024610

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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