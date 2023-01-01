Volkswagen Golf

Рады представить вам наш новый автомобиль Volkswagen Golf, 2018 года выпуска. Эта модель является одной из самых популярных среди любителей автомобилей во всем мире благодаря своей надежности и комфорту.

Данный автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году, без владельца на территории России. Он оснащен электронным ПТС, что обеспечивает безопасность и удобство при прохождении технического осмотра и регистрации в ГИБДД.

Volkswagen Golf, 2018 - это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и комфорт при езде. В этой модели реализована передовая технология, что обеспечивает максимальную производительность и экономичность расходования топлива.

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Мы гарантируем качество нашей продукции и предлагаем лучшие условия приобретения. Наша компания уже многие годы занимается продажей автомобилей, и мы знаем, каким должен быть настоящий автомобильный сервис - быстрый, профессиональный и доступный каждому.

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