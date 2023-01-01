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Volkswagen Golf
2013
1 398 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Golf 2013

1 398 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Golf
  • Поколение VII
  • Модификация 1.4 AMT (140 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 161249 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 038434
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 45

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Golf

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам возможность стать владельцем автомобиля Volkswagen Golf 2013 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество, надежность и безукоризненную историю.

Volkswagen Golf – это автомобиль, который славится своим универсальным дизайном, отличной производительностью и передовыми технологиями. Каждая деталь этого автомобиля была создана с идеальным балансом между стилем и функциональностью.

Этот конкретный Volkswagen Golf 2013 года имеет оригинальный ПТС и только одного владельца. Это подтверждает его прошлое без проблем и свидетельствует о том, что автомобиль был бережно обслужен и поддерживается в отличном состоянии.

В этой модели Volkswagen Golf доступны дополнительные опции, которые сделают вашу поездку более комфортной, безопасной и удобной. Кондиционер обеспечит приятную температуру в салоне в любое время года, а датчики дождя и света автоматически регулируют интенсивность света фар и активируют стеклоочистители при дожде. Круиз-контроль позволит вам удерживать постоянную скорость на дороге, а навигационная система поможет вам легко и точно достичь вашей цели. Обогрев сидений обеспечит дополнительный комфорт в холодные дни, а электроскладывание зеркал позволит легко управлять зеркалами заднего вида. Система доступа без ключа обеспечит удобство и безопасность, а парктроники и камера заднего вида помогут вам парковаться с легкостью и избегать столкновений с препятствиями.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши квалифицированные сотрудники готовы предоставить вам подробную информацию о техническом состоянии автомобиля, его пробеге и других важных деталях.

id038434

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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