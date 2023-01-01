Volkswagen Golf

Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, надежность и комфорт? Тогда обратите внимание на модель Volkswagen Golf, VII Рестайлинг!

Этот хэтчбек в белом цвете привлекает взгляды и подчеркивает вашу индивидуальность на дороге. Он оснащен мощным двигателем объемом 1.5 литра и механической коробкой передач, что позволяет вам полностью контролировать процесс вождения.

Автомобиль в отличном состоянии, имел всего одного владельца и был выпущен в 2019 году. Вас ждет комфортабельный салон с темной тканевой обивкой, обогревом сидений и магнитолой, которая воспроизводит CD-диски.

Вы сможете наслаждаться поездками в любое время года благодаря кондиционеру и тонированным стеклам. Дополнительные возможности включают электропривод зеркал, систему курсовой устойчивости, парктроник и систему безопасности ABS.

Вас приятно удивят такие функции, как регулировка руля в двух плоскостях, регулировка сиденья водителя по высоте и электростеклоподъемники. А благодаря ручной регулировке сиденья пассажира и большому количеству мест (5), вашим пассажирам будет удобно и комфортно.

Автомобиль также оснащен легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов и подушками безопасности, обеспечивающими надежную защиту в случае аварии. Бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок, круиз-контроль и омыватель фар - все это делает вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

И это еще не все! Автомобиль также оснащен газобаллонным оборудованием (ГБО), что позволит вам экономить на топливе и снизить вредные выбросы в окружающую среду.

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