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Volkswagen Golf
2019
1 810 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Golf 2019

1 810 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Golf
  • Поколение VII Рестайлинг
  • Модификация 1.5 MT (130 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 170445 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 087106
  • Тип двигателя Газ
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.
  • Воблер 158

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Golf

Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, надежность и комфорт? Тогда обратите внимание на модель Volkswagen Golf, VII Рестайлинг!

Этот хэтчбек в белом цвете привлекает взгляды и подчеркивает вашу индивидуальность на дороге. Он оснащен мощным двигателем объемом 1.5 литра и механической коробкой передач, что позволяет вам полностью контролировать процесс вождения.

Автомобиль в отличном состоянии, имел всего одного владельца и был выпущен в 2019 году. Вас ждет комфортабельный салон с темной тканевой обивкой, обогревом сидений и магнитолой, которая воспроизводит CD-диски.

Вы сможете наслаждаться поездками в любое время года благодаря кондиционеру и тонированным стеклам. Дополнительные возможности включают электропривод зеркал, систему курсовой устойчивости, парктроник и систему безопасности ABS.

Вас приятно удивят такие функции, как регулировка руля в двух плоскостях, регулировка сиденья водителя по высоте и электростеклоподъемники. А благодаря ручной регулировке сиденья пассажира и большому количеству мест (5), вашим пассажирам будет удобно и комфортно.

Автомобиль также оснащен легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов и подушками безопасности, обеспечивающими надежную защиту в случае аварии. Бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок, круиз-контроль и омыватель фар - все это делает вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

И это еще не все! Автомобиль также оснащен газобаллонным оборудованием (ГБО), что позволит вам экономить на топливе и снизить вредные выбросы в окружающую среду.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Volkswagen Golf, VII Рестайлинг. Звоните нам прямо сейчас и сделайте свою жизнь еще комфортнее и стильнее!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id087106

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