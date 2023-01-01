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Volkswagen Golf
2014
1 450 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Golf 2014

1 450 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Golf
  • Поколение VII
  • Модификация 1.2 AMT (105 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 131831 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Голубой
  • Воблер 91
  • VIN 381789
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1197 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Golf

Преимущества:

- Климат-контроль 2х зонный
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски R15
- Обогрев сидений
- Кожаный мультируль
- Парковочный ассистент
- Линзованная оптика

381789

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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