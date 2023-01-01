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Volkswagen Golf Plus
2012
1 399 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Golf Plus 2012

1 399 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Golf Plus
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 MT (102 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 35228 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 572678
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1595 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 102 л.с.
  • Воблер 221

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Golf Plus

Предлагаем Вам автомобиль Volkswagen Golf Plus, выпущенный в 2012 году.

Volkswagen Golf Plus обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы сделать вашу поездку максимально приятной.

Благодаря встроенному кондиционеру, вы сможете наслаждаться прохладой в жаркую погоду, а система обогрева сидений подарит вам уют и комфорт даже в самые холодные зимние дни.

Кроме того, этот автомобиль прекрасно подходит для семейных поездок и повседневного использования. Он обладает просторным салоном и достаточным багажным пространством, чтобы вместить все необходимое.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и организуют тест-драйв.

id572678

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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