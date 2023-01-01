Volkswagen Golf Plus

Предлагаем Вам автомобиль Volkswagen Golf Plus, выпущенный в 2012 году.

Volkswagen Golf Plus обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы сделать вашу поездку максимально приятной.

Благодаря встроенному кондиционеру, вы сможете наслаждаться прохладой в жаркую погоду, а система обогрева сидений подарит вам уют и комфорт даже в самые холодные зимние дни.

Кроме того, этот автомобиль прекрасно подходит для семейных поездок и повседневного использования. Он обладает просторным салоном и достаточным багажным пространством, чтобы вместить все необходимое.

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