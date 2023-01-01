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Volkswagen ID.4
2022
3 479 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen ID.4 2022

3 479 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель ID.4
  • Поколение ID.4
  • Модификация Electro AT (125.0 кВт)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 227 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 032350
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.
  • Воблер 310

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen ID.4

Дорогие друзья!
Сегодня мы хотим представить вам наш новый автомобиль – Volkswagen ID.4, 2022 года выпуска. Это электромобиль, который был ввезен в Россию в 2023 году.

Одной из главных особенностей Volkswagen ID.4 является его экологичность. В отличие от обычных автомобилей, он работает на электричестве, что значительно снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. И это означает, что приобретая этот автомобиль, вы не только получаете комфортную и стильную машину, но и делаете свой вклад в сохранение окружающей среды.

Кроме того, Volkswagen ID.4 имеет очень привлекательную комплектацию. Панорамная крыша позволяет наслаждаться видом на небо, камера заднего вида обеспечивает безопасность при парковке, светодиодная оптика обеспечивает отличную видимость даже в плохую погоду, раздельный климат-контроль позволяет настроить температуру по вашему вкусу, а электропривод сидений обеспечивает дополнительный комфорт при езде.

Конечно же, это не все преимущества Volkswagen ID.4. Этот автомобиль также имеет высокую производительность, большой запас хода и множество других возможностей, которые вы можете оценить только попробовав его.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого чудесного автомобиля – звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет вам выбрать оптимальную комплектацию для вас. Мы ждем вас и готовы предложить лучшие условия покупки!

id032350

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