Volkswagen ID.4

Добро пожаловать в мир электромобилей Volkswagen! Мы рады представить вам наш новый автомобиль Volkswagen ID.4 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Китая и имеет заводское лакокрасочное покрытие.

ID.4 - это электрический автомобиль нового поколения с множеством усовершенствований. Он подходит для городской жизни и дорожных поездок. Разнообразие функций в этом автомобиле оставляет вас в восторге, начиная от цифровой приборной панели и проекции на лобовое стекло до камер кругового обзора и навигационной системы.

Расслабьтесь за рулем, наслаждайтесь музыкой, будьте в курсе новостей и управляйте своим подсознанием с помощью мультимедийной системы и функции подключения смартфона.

Автомобиль ID.4 оснащен адаптивным круиз контролем, системой удержания в полосе, датчиком света и датчиком дождя для вашего комфорта.

Посмотрите красивый дизайн и светодиодный свет IQ Light, который встречает вас при открытии дверей. Наслаждайтесь мультфункциональным рулевым колесом, подогревом руля и обогревом зеркал и сидений в холодные зиме дни.

Вы можете быть уверены в безопасности вождения благодаря круговому обзору и системе датчиков парковки на всех сторонах автомобиля.

Чтобы ощутить все эти преимущества, зарегистрируйтесь на тестовую поездку прямо сейчас. И помните, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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