Volkswagen ID.4

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen ID.4, 2021 года выпуска, который был приобретен в Белоруссии. Этот автомобиль полностью соответствует официальным стандартам и имеет электронный ПТС.

Комплектация Crozz Pro позволит вам насладиться полной функциональностью этого автомобиля. А дополнительные опции, такие как проекция на лобовое стекло, панорамная крыша, а также массаж и память водительского и пассажирского сиденья, сделают вашу поездку еще более комфортной и приятной.

Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным другом на дороге и принесет много радости своему будущему владельцу. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам сделать правильный выбор!

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