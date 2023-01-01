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Volkswagen ID.4
2021
3 600 000 ₽
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Volkswagen ID.4 2021

3 600 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель ID.4
  • Поколение ID.4
  • Модификация Crozz Electro AT (150 кВт)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2021
  • Пробег 7400 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 007692
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 334

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen ID.4

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen ID.4, 2021 года выпуска, который был приобретен в Белоруссии. Этот автомобиль полностью соответствует официальным стандартам и имеет электронный ПТС.

Комплектация Crozz Pro позволит вам насладиться полной функциональностью этого автомобиля. А дополнительные опции, такие как проекция на лобовое стекло, панорамная крыша, а также массаж и память водительского и пассажирского сиденья, сделают вашу поездку еще более комфортной и приятной.

Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным другом на дороге и принесет много радости своему будущему владельцу. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам сделать правильный выбор!

id007692

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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