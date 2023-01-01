Volkswagen ID.4

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen ID.4 – стильный и мощный электрокар. Стоит отметить, что кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии.

Панорамная крыша с люком и комбинированный салон являются одной из его самых главных особенностей Volkswagen ID.4, которая придает интересный и современный внешний вид автомобилю.

Камеры кругового обзора и датчики парковки помогут вам безопасно и легко парковаться даже в самых трудных условиях и местах. А навигационная система позволит Вам добраться до места назначения легко и быстро.

Также автомобиль оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом, что обеспечивает максимальный комфорт в салоне в любое время года.

Также, автомобиль оснащен бесключевым доступ и запуском двигателя, что упрощает пользование автомобилем.

Также, Volkswagen ID.4 включается в себя такие опции как:

- Цифровая приборная панель;

- Проекция на лобовое стекло;

- Дополнительный тепловой насос;

- Память водительского сиденья

- Электропривод пассажирского сиденья;

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона;

- Бесконтактаная зарядка для телефона;

- Адаптивный круиз контроль;

- Система удержания в полосе;

- Система считывания знаков;

- Датчик света;

- Датчик дождя;

- Светодиодная адаптивная оптика IQ Light;

- Подогрев руля;

- Кожаное мультифункциональное рулевое колесо;

- Обогрев зеркал;

- Оригинальные литые диски r20;

- Зарядка на 220W.

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