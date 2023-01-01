Volkswagen ID.4
Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen ID.4 – стильный и мощный электрокар. Стоит отметить, что кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии.
Панорамная крыша с люком и комбинированный салон являются одной из его самых главных особенностей Volkswagen ID.4, которая придает интересный и современный внешний вид автомобилю.
Камеры кругового обзора и датчики парковки помогут вам безопасно и легко парковаться даже в самых трудных условиях и местах. А навигационная система позволит Вам добраться до места назначения легко и быстро.
Также автомобиль оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом, что обеспечивает максимальный комфорт в салоне в любое время года.
Также, автомобиль оснащен бесключевым доступ и запуском двигателя, что упрощает пользование автомобилем.
Также, Volkswagen ID.4 включается в себя такие опции как:
- Цифровая приборная панель;
- Проекция на лобовое стекло;
- Дополнительный тепловой насос;
- Память водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья;
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона;
- Бесконтактаная зарядка для телефона;
- Адаптивный круиз контроль;
- Система удержания в полосе;
- Система считывания знаков;
- Датчик света;
- Датчик дождя;
- Светодиодная адаптивная оптика IQ Light;
- Подогрев руля;
- Кожаное мультифункциональное рулевое колесо;
- Обогрев зеркал;
- Оригинальные литые диски r20;
- Зарядка на 220W.
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