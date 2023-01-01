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Volkswagen ID.4
2022
3 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen ID.4 2022

3 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель ID.4
  • Поколение ID.4
  • Модификация Crozz Electro AT (125.0 кВт)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 270 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 028327
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.
  • Воблер 122

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen ID.4

Хотите приобрести современный и экологически чистый автомобиль? Тогда обратите внимание на Volkswagen ID.4 Crozz Electro AT 2022 года выпуска. Эта модель внедорожника обладает всеми преимуществами электромобиля и готова поразить вас своими характеристиками.

Volkswagen ID.4 Crozz Electro AT оснащен мощным электродвигателем с мощностью 125.0 кВт, что позволяет вам насладиться динамичным и комфортным вождением. Привод осуществляется на задние колеса, что обеспечивает отличную управляемость и безопасность на дороге.

Автомобиль имеет пробег всего 270 км.

Кузов внедорожника выполнен в стильном сером цвете, который подчеркивает его современный и элегантный дизайн. А салон оборудован всем необходимым для комфортной езды и отдыха, включая современную аудиосистему и климат-контроль.

Этот автомобиль был ввезен из ОАЭ.
Такой автомобиль будет отличным выбором для тех, кто ценит современные технологии, комфорт и безопасность.

Не упустите возможность стать владельцем Volkswagen ID.4 Crozz Electro AT 2022 года выпуска. Закажите его уже сегодня и наслаждайтесь комфортной и экологически чистой ездой.

id028327

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