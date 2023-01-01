Volkswagen ID.4

Хотите приобрести современный и экологически чистый автомобиль? Тогда обратите внимание на Volkswagen ID.4 Crozz Electro AT 2022 года выпуска. Эта модель внедорожника обладает всеми преимуществами электромобиля и готова поразить вас своими характеристиками.

Volkswagen ID.4 Crozz Electro AT оснащен мощным электродвигателем с мощностью 125.0 кВт, что позволяет вам насладиться динамичным и комфортным вождением. Привод осуществляется на задние колеса, что обеспечивает отличную управляемость и безопасность на дороге.

Автомобиль имеет пробег всего 270 км.

Кузов внедорожника выполнен в стильном сером цвете, который подчеркивает его современный и элегантный дизайн. А салон оборудован всем необходимым для комфортной езды и отдыха, включая современную аудиосистему и климат-контроль.

Этот автомобиль был ввезен из ОАЭ.

Такой автомобиль будет отличным выбором для тех, кто ценит современные технологии, комфорт и безопасность.

Не упустите возможность стать владельцем Volkswagen ID.4 Crozz Electro AT 2022 года выпуска. Закажите его уже сегодня и наслаждайтесь комфортной и экологически чистой ездой.

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