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Volkswagen ID.4
2022
4 039 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen ID.4 2022

4 039 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель ID.4
  • Поколение ID.4
  • Модификация Crozz Electro AT (150 кВт)
  • Комплектация Pure+
  • Год 2022
  • Пробег 1341 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер -
  • VIN 021354
  • Тип двигателя Электро
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 100 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen ID.4

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие
- Цифровая приборная панель
- Проекция на лобовое стекло
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Дополнительный тепловой насос
- Память водительского и пассажирского сиденья
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Панорамная крыша
- Адаптивный круиз контроль
- Система удержания в полосе
- Датчик света
- Датчик дождя
- Светодиодная оптика IQ Light
- Подогрев руля
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Передние и задние датчики парковки
- Зарядка на 220W

021354

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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