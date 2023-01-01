Volkswagen ID.4

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Цифровая приборная панель

- Проекция на лобовое стекло

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Дополнительный тепловой насос

- Память водительского и пассажирского сиденья

- Навигационная система

- Камеры кругового обзора

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона

- Панорамная крыша

- Адаптивный круиз контроль

- Система удержания в полосе

- Датчик света

- Датчик дождя

- Светодиодная оптика IQ Light

- Подогрев руля

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Обогрев зеркал

- Обогрев сидений

- Передние и задние датчики парковки

- Зарядка на 220W

021354