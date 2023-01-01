Volkswagen ID.6

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen ID.6 – стильный и мощный электрокар. Этот автомобиль имеет оригинал ПТС и только одного владельца.

Панорамная крыша является одной из его самых главных особенностей Volkswagen ID.6, которая придает интересный и современный внешний вид автомобилю.

Камера заднего вида и датчики парковки помогут вам безопасно и легко парковаться даже в самых трудных условиях и местах. Также автомобиль оснащен 2-зонным климат-контролем, который обеспечивает максимальный комфорт в салоне как для водителя, так и для пассажиров.

Уникальной особенностью Volkswagen ID.6 является электропривод багажной двери, который позволяет легко её открывать и закрывать.

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