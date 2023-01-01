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Volkswagen ID.6
2022
4 700 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen ID.6 2022

4 700 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель ID.6
  • Поколение ID.6
  • Модификация Crozz Electro AT (150 кВт)
  • Год 2022
  • Пробег 6506 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 152852
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 205

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen ID.6

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen ID.6 – стильный и мощный электрокар. Этот автомобиль имеет оригинал ПТС и только одного владельца.

Панорамная крыша является одной из его самых главных особенностей Volkswagen ID.6, которая придает интересный и современный внешний вид автомобилю.

Камера заднего вида и датчики парковки помогут вам безопасно и легко парковаться даже в самых трудных условиях и местах. Также автомобиль оснащен 2-зонным климат-контролем, который обеспечивает максимальный комфорт в салоне как для водителя, так и для пассажиров.

Уникальной особенностью Volkswagen ID.6 является электропривод багажной двери, который позволяет легко её открывать и закрывать.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите шанс приобрести этот автомобиль, который точно будет соответствовать вашим ожиданиям.

id152852

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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