Volkswagen ID.6

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Добро пожаловать! Если вы ищете современный и стильный автомобиль, то мы рады представить вам Volkswagen ID.6 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Китая и имеет электронный ПТС, а также заводское лакокрасочное покрытие.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество функций, таких как цифровая приборная панель, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, память водительского и пассажирского сиденья, навигационная система, камеры кругового обзора, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, панорамная крыша, адаптивный круиз контроль, система удержания в полосе, датчик света и датчик дождя. Также доступна светодиодная оптика IQ Light, подогрев руля, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев зеркал и сидений, передние и задние датчики парковки и зарядка на 220W.

Если у вас есть какие-либо вопросы, наша команда готова ответить на все ваши запросы и помочь с выбором автомобиля. Не упустите возможность приобрести этот современный и стильный автомобиль по выгодной цене.

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