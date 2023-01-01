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Volkswagen ID.6
2022
5 829 000 ₽
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Volkswagen ID.6 2022

5 829 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель ID.6
  • Поколение ID.6
  • Модификация Crozz Electro AT (230.0 кВт) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 279 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 151499
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 313 л.с.
  • Воблер 16

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen ID.6

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Добро пожаловать! Если вы ищете современный и стильный автомобиль, то мы рады представить вам Volkswagen ID.6 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Китая и имеет электронный ПТС, а также заводское лакокрасочное покрытие.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество функций, таких как цифровая приборная панель, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, память водительского и пассажирского сиденья, навигационная система, камеры кругового обзора, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, панорамная крыша, адаптивный круиз контроль, система удержания в полосе, датчик света и датчик дождя. Также доступна светодиодная оптика IQ Light, подогрев руля, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев зеркал и сидений, передние и задние датчики парковки и зарядка на 220W.

Если у вас есть какие-либо вопросы, наша команда готова ответить на все ваши запросы и помочь с выбором автомобиля. Не упустите возможность приобрести этот современный и стильный автомобиль по выгодной цене.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ждем вашего звонка!

id151499

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