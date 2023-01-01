Volkswagen ID.6

Добрый день, уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам новинку - Volkswagen ID.6 2022 года! Он ввезён в Россию в 2023 году. Данная модель уже успела завоевать сердца многих автолюбителей своим невероятным комфортом и функциональностью.

Кузов Volkswagen ID.6 полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что обеспечивает его долговечность и эстетичный внешний вид на долгие годы эксплуатации.

Создатели оснастили этот автомобиль максимально возможными опциями для вашего комфорта и безопасности на дороге: цифровая приборная панель, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, дополнительный тепловой насос, память водительского и пассажирского сиденья, навигационная система, камеры кругового обзора, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, панорамная крыша, адаптивный круиз контроль, система удержания в полосе, датчик света, датчик дождя, светодиодная оптика IQ Light, подогрев руля, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев зеркал и сидений, а также передние и задние датчики парковки. Все эти опции обеспечивают максимальный комфорт и безопасность на дороге.

Кроме того, Volkswagen ID.6 оснащен зарядкой на 220W, что позволит вам не беспокоиться о зарядке автомобиля и наслаждаться его преимуществами на протяжении всего путешествия.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать опции, которые подходят именно вам.

Volkswagen ID.6 - это автомобиль, который сочетает в себе экологичность, комфорт и надежность. Присоединяйтесь к числу обладателей этого чудесного автомобиля!

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