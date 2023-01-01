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Volkswagen ID.6
2022
5 594 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen ID.6 2022

5 594 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель ID.6
  • Поколение ID.6
  • Модификация Crozz Electro AT (230.0 кВт) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 132 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 160544
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 100 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 313 л.с.
  • Воблер 168

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen ID.6

Добрый день, уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам новинку - Volkswagen ID.6 2022 года! Он ввезён в Россию в 2023 году. Данная модель уже успела завоевать сердца многих автолюбителей своим невероятным комфортом и функциональностью.

Кузов Volkswagen ID.6 полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что обеспечивает его долговечность и эстетичный внешний вид на долгие годы эксплуатации.

Создатели оснастили этот автомобиль максимально возможными опциями для вашего комфорта и безопасности на дороге: цифровая приборная панель, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, дополнительный тепловой насос, память водительского и пассажирского сиденья, навигационная система, камеры кругового обзора, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, панорамная крыша, адаптивный круиз контроль, система удержания в полосе, датчик света, датчик дождя, светодиодная оптика IQ Light, подогрев руля, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев зеркал и сидений, а также передние и задние датчики парковки. Все эти опции обеспечивают максимальный комфорт и безопасность на дороге.

Кроме того, Volkswagen ID.6 оснащен зарядкой на 220W, что позволит вам не беспокоиться о зарядке автомобиля и наслаждаться его преимуществами на протяжении всего путешествия.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать опции, которые подходят именно вам.

Volkswagen ID.6 - это автомобиль, который сочетает в себе экологичность, комфорт и надежность. Присоединяйтесь к числу обладателей этого чудесного автомобиля!

id160544

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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