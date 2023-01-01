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Volkswagen ID.6
2022
4 700 000 ₽
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Volkswagen ID.6 2022

4 700 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель ID.6
  • Поколение ID.6
  • Модификация Crozz Electro AT (150.0 кВт)
  • Год 2022
  • Пробег 522 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 153847
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 96

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen ID.6

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам новый электромобиль Volkswagen ID.6 2022 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС.

Volkswagen ID.6 оснащен всеми необходимыми опциями для максимально комфортной езды. Камера заднего вида, камера 360, камера передняя, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, электро-привод передних сидений с памятью, электропривод багажника, панорамная крыша, ассистент парковки и контроль полосы - все это позволит вам наслаждаться каждой поездкой.

Электромобиль Volkswagen ID.6 - это не только комфорт, но и экологичность. Вы сможете наслаждаться тихой и безопасной ездой, не загрязняя окружающую среду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Volkswagen ID.6 2022 года выпуска. Не упустите возможность приобрести этот автомобиль уже сегодня!

id153847

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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