Volkswagen ID.6

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам новый электромобиль Volkswagen ID.6 2022 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС.

Volkswagen ID.6 оснащен всеми необходимыми опциями для максимально комфортной езды. Камера заднего вида, камера 360, камера передняя, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, электро-привод передних сидений с памятью, электропривод багажника, панорамная крыша, ассистент парковки и контроль полосы - все это позволит вам наслаждаться каждой поездкой.

Электромобиль Volkswagen ID.6 - это не только комфорт, но и экологичность. Вы сможете наслаждаться тихой и безопасной ездой, не загрязняя окружающую среду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Volkswagen ID.6 2022 года выпуска. Не упустите возможность приобрести этот автомобиль уже сегодня!

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