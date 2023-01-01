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Volkswagen ID.6
2022
4 289 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen ID.6 2022

4 289 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6
Volkswagen ID.6

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель ID.6
  • Поколение ID.6
  • Модификация Crozz Electro AT (150.0 кВт)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 140 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 165654
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 409

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen ID.6

Дорогие друзья, с радостью представляем вам новинку электромобильного мира - Volkswagen ID.6 2022 года выпуска! Автомобиль уже успел завоевать популярность за рубежом и теперь он доступен и в России.

Компания Volkswagen всегда была известна своей высокой степенью качества и надежности, и новый Volkswagen ID.6 не исключение. Этот автомобиль оснащен самыми передовыми технологиями, которые делают его ещё более уникальным и привлекательным для покупателей.

Наш электромобиль имеет электронный ПТС, что гарантирует полную безопасность при покупке. Кроме того, Volkswagen ID.6 обладает широким спектром функций и опций, которые обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время поездки.

В комплектацию Volkswagen ID.6 входят: камеры кругового обзора, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, электропривод передних сидений с памятью, электропривод багажника, панорамная крыша, ассистент парковки, контроль полосы движения. Это только некоторые из функций, которые делают Volkswagen ID.6 одним из самых удобных и эффективных автомобилей на рынке.

Если вы хотите приобрести этот потрясающий автомобиль, то звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ! А кроме того, мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю, чтобы помочь вам принять правильное решение. Не упустите свой шанс стать обладателем легендарного Volkswagen ID.6 2022 года выпуска!

id165654

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