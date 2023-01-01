Volkswagen Jetta
Автомобиль приобретался у официального дилера. ПТС оригинал. Два владельца.
Дополнительные опции:
- Раздельный климат контроль
- Запуск двигателя с кнопки
- Бесключевой доступ
- Подогрев передних сидений
- Легкосплавные диски R16
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Электропривод и обогрев боковых зеркал
- ABS - антиблокировочная система тормозов
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Датчик света
- Датчки дождя
- Передние противотуманные фары
- Комбинированый салон ткань/кожа
id136041