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Volkswagen Jetta
2018
1 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Jetta 2018

1 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
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Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Jetta
  • Поколение VI Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AT (150 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 132764 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 140906
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 83

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Jetta

Мы рады представить вам нашу новую модель - Volkswagen Jetta. Этот автомобиль был ввезен из США в мае 2023 года и уже готов к продаже. Он имеет электронный ПТС и все необходимые документы для регистрации.

Volkswagen Jetta оснащен 8 ступенчатым японской коробкой автомат Aisin, которая обеспечивает плавную и комфортную езду. Двигатель объемом 1.4 литра с турбонаддувом развивает мощность 150 лошадиных сил.

Оптика передняя BI-LED оснащена автоматическим включением/выключением дальнего света, а светодиодные ходовые огни и задняя оптика обеспечивают отличную видимость на дороге в любых условиях. Сенсорный центральный LED монитор с функциями Apple CarPlay и Android Play позволяет подключить ваш телефон и использовать его функции во время поездки.

Камера заднего вида, мониторинг слепых зон, ассистент сближения спереди Front Assist и система контроля полос Lane Assist обеспечивают безопасность и комфорт во время движения. Круиз-контроль с функцией разгона и полной остановки, ассистент выезда с парковки Rear Traffic Alert, система контроля слепых зон Blind Spot Monitor, система старт/стоп, антиблокировочная система ABS, вспомогательная система торможения BAS, система электронного контроля устойчивости ESP и система адаптивного освещения дороги AFS - все это делает Volkswagen Jetta одним из самых безопасных и надежных автомобилей на рынке.

Если вы заинтересовались этим автомобилем, звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ. Мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам принять правильное решение. Не упустите возможность купить этот автомобиль уже сегодня!

id140906

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