Volkswagen Jetta

Мы рады представить вам нашу новую модель - Volkswagen Jetta. Этот автомобиль был ввезен из США в мае 2023 года и уже готов к продаже. Он имеет электронный ПТС и все необходимые документы для регистрации.

Volkswagen Jetta оснащен 8 ступенчатым японской коробкой автомат Aisin, которая обеспечивает плавную и комфортную езду. Двигатель объемом 1.4 литра с турбонаддувом развивает мощность 150 лошадиных сил.

Оптика передняя BI-LED оснащена автоматическим включением/выключением дальнего света, а светодиодные ходовые огни и задняя оптика обеспечивают отличную видимость на дороге в любых условиях. Сенсорный центральный LED монитор с функциями Apple CarPlay и Android Play позволяет подключить ваш телефон и использовать его функции во время поездки.

Камера заднего вида, мониторинг слепых зон, ассистент сближения спереди Front Assist и система контроля полос Lane Assist обеспечивают безопасность и комфорт во время движения. Круиз-контроль с функцией разгона и полной остановки, ассистент выезда с парковки Rear Traffic Alert, система контроля слепых зон Blind Spot Monitor, система старт/стоп, антиблокировочная система ABS, вспомогательная система торможения BAS, система электронного контроля устойчивости ESP и система адаптивного освещения дороги AFS - все это делает Volkswagen Jetta одним из самых безопасных и надежных автомобилей на рынке.

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