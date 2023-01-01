Volkswagen Jetta
Преимущества:
- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Электрообогрев боковых зеркал
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Подушка безопасности водителя
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Защита от угона
- Центральный замок
- Иммобилайзер
- Комфорт
- Электропривод зеркал
- Охлаждаемый перчаточный ящик
- Бортовой компьютер
- Прикуриватель и пепельница
- Активный усилитель руля
- Электростеклоподъемники задние
- Кондиционер
- Электростеклоподъемники передние
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Складывающееся заднее сиденье
- Ткань (Материал салона)
- Отделка кожей рулевого колеса
- Передний центральный подлокотник
- Отделка кожей рычага КПП
- Подогрев передних сидений
- Третий задний подголовник
- Мультимедиа
- USB
- Аудиоподготовка
- AUX
- Bluetooth
- Розетка 12V
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