Volkswagen Jetta

Преимущества:

- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей

- Электрообогрев боковых зеркал

- Подушка безопасности пассажира

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система стабилизации (ESP)

- Подушка безопасности водителя

- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

- Система помощи при старте в гору (HSA)

- Защита от угона

- Центральный замок

- Иммобилайзер

- Комфорт

- Электропривод зеркал

- Охлаждаемый перчаточный ящик

- Бортовой компьютер

- Прикуриватель и пепельница

- Активный усилитель руля

- Электростеклоподъемники задние

- Кондиционер

- Электростеклоподъемники передние

- Регулировка руля по вылету

- Регулировка руля по высоте

- Складывающееся заднее сиденье

- Ткань (Материал салона)

- Отделка кожей рулевого колеса

- Передний центральный подлокотник

- Отделка кожей рычага КПП

- Подогрев передних сидений

- Третий задний подголовник

- Мультимедиа

- USB

- Аудиоподготовка

- AUX

- Bluetooth

- Розетка 12V

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