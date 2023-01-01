Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volkswagen Jetta
2015
1 450 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Volkswagen Jetta 2015

1 450 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Jetta
  • Поколение VI Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (105 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 58190 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 906929
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 97

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Volkswagen Jetta

Преимущества:

- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Электрообогрев боковых зеркал
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Подушка безопасности водителя
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Защита от угона
- Центральный замок
- Иммобилайзер
- Комфорт
- Электропривод зеркал
- Охлаждаемый перчаточный ящик
- Бортовой компьютер
- Прикуриватель и пепельница
- Активный усилитель руля
- Электростеклоподъемники задние
- Кондиционер
- Электростеклоподъемники передние
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Складывающееся заднее сиденье
- Ткань (Материал салона)
- Отделка кожей рулевого колеса
- Передний центральный подлокотник
- Отделка кожей рычага КПП
- Подогрев передних сидений
- Третий задний подголовник
- Мультимедиа
- USB
- Аудиоподготовка
- AUX
- Bluetooth
- Розетка 12V

id906929

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Volkswagen

Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg
2019

4 986 400 ₽

Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle
2003

470 000 ₽

Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora

Volkswagen Bora
2022

2 190 362 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2021

3 876 000 ₽

Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
2020

1 599 990 ₽

Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle
2011

1 640 000 ₽

Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California Volkswagen California

Volkswagen California
2021

10 100 700 ₽

Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
2021

2 199 000 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2018

2 529 000 ₽

Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
2015

790 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа