Volkswagen Jetta

Предлагаем Вам автомобиль Volkswagen Jetta, 2017 года, он обладает всем необходимым для вашего комфорта.

Кондиционер позволит вам наслаждаться приятной температурой в салоне в любое время года. А обогрев сидений сделает поездки в холодную погоду поистине уютными и комфортными.

Вы больше никогда не испытаете затруднений при парковке благодаря камере заднего вида, которая обеспечивает отличную видимость и помогает избежать непредвиденных ситуаций.

Круиз-контроль - это ещё одна удобная особенность автомобиля Volkswagen Jetta, вы сможете насладиться комфортной поездкой без лишних усилий.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

id308935