Volkswagen Jetta
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- 1 владелец
- Кондиционер
- Электростеклоподъемники спереди и сзади
- Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом
- Форсунки стеклоомывателей лобового стекла с электрообогревом
- Подогрев передних сидений
- Функция управления ближним светом фар «Coming / Leaving Home»
- Круиз-контроль
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными
ходовыми огнями
- Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала
- Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло
- Светодиодные задние фонари
- Передние сиденья типа «Комфорт», водительское сиденье с регулировкой по высоте
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
- Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией
антипробуксовочной
системы (ASR)
- Функция «Hill Hold» автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Боковые подушки безопасности для передних пассажиров
- Шторки безопасности для защиты головы для передних и задних пассажиров
- Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 складных ключа
- Электронный иммобилайзер
- Система контроля давления в шинах
- Система ЭРА-ГЛОНАСС
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