Volkswagen Jetta

Преимущества:



- Заводское лакокрасочное покрытие

- 1 владелец

- Кондиционер

- Электростеклоподъемники спереди и сзади

- Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом

- Форсунки стеклоомывателей лобового стекла с электрообогревом

- Подогрев передних сидений

- Функция управления ближним светом фар «Coming / Leaving Home»

- Круиз-контроль

- Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными

ходовыми огнями

- Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала

- Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло

- Светодиодные задние фонари

- Передние сиденья типа «Комфорт», водительское сиденье с регулировкой по высоте

- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой

- Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией

антипробуксовочной

системы (ASR)

- Функция «Hill Hold» автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой

- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

- Боковые подушки безопасности для передних пассажиров

- Шторки безопасности для защиты головы для передних и задних пассажиров

- Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 складных ключа

- Электронный иммобилайзер

- Система контроля давления в шинах

- Система ЭРА-ГЛОНАСС

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