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Volkswagen Jetta
2020
1 849 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Jetta 2020

1 849 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Jetta
  • Поколение VII
  • Модификация 1.6 MT (110 л.с.)
  • Комплектация Respect
  • Год 2020
  • Пробег 115930 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 050442
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 42

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Jetta

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие
- 1 владелец
- Кондиционер
- Электростеклоподъемники спереди и сзади
- Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом
- Форсунки стеклоомывателей лобового стекла с электрообогревом
- Подогрев передних сидений
- Функция управления ближним светом фар «Coming / Leaving Home»
- Круиз-контроль
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными
ходовыми огнями
- Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала
- Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло
- Светодиодные задние фонари
- Передние сиденья типа «Комфорт», водительское сиденье с регулировкой по высоте
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
- Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией
антипробуксовочной
системы (ASR)
- Функция «Hill Hold» автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Боковые подушки безопасности для передних пассажиров
- Шторки безопасности для защиты головы для передних и задних пассажиров
- Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 складных ключа
- Электронный иммобилайзер
- Система контроля давления в шинах
- Система ЭРА-ГЛОНАСС

id050442

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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