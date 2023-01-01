Volkswagen Multivan

Мы рады предложить вам наш авто Multivan 2019 года выпуска. Этот автомобиль является отличным выбором для большой семьи или для владельца, которому нужен большой просторный автомобиль.

Volkswagen Multivan имеет пробег 111170 км, оборудован дизельным двигателем объемом 1968 см3 и мощностью 140 л.c. Автомобиль был куплен у официального дилера в 2019 году и имеет оригинальный ПТС. Вы будете первым владельцем этого автомобиля.

Multivan имеет большой, просторный салон, где вы легко можете разместиться с вашей семьей или друзьями. Автомобиль имеет 3-зонный климат-контроль и дополнительные опции, такие как датчик дождя и света, круиз-контроль, навигационную систему и камеру заднего вида.

Важно отметить, что Volkswagen Multivan имеет легкосплавные диски 17 и отличный бортовой компьютер, который представляет большую часть информации о вашем автомобиле. Кроме того, обогрев сидений поможет вам сохранить комфорт в прохладное время года, а камера заднего вида обеспечит безопасность парковки.

Мы гарантируем, что автомобиль находится в отличном состоянии и готов к использованию. Если вы ищете комфортный, надежный и просторный автомобиль, то Volkswagen Multivan - отличный вариант для вас.

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