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Volkswagen Multivan
2019
4 000 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Multivan 2019

4 000 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Multivan
  • Поколение T6
  • Модификация 2.0d AMT (140 л.с.)
  • Комплектация Comfortline
  • Год 2019
  • Пробег 111170 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 141199
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 130

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Multivan

Мы рады предложить вам наш авто Multivan 2019 года выпуска. Этот автомобиль является отличным выбором для большой семьи или для владельца, которому нужен большой просторный автомобиль.

Volkswagen Multivan имеет пробег 111170 км, оборудован дизельным двигателем объемом 1968 см3 и мощностью 140 л.c. Автомобиль был куплен у официального дилера в 2019 году и имеет оригинальный ПТС. Вы будете первым владельцем этого автомобиля.

Multivan имеет большой, просторный салон, где вы легко можете разместиться с вашей семьей или друзьями. Автомобиль имеет 3-зонный климат-контроль и дополнительные опции, такие как датчик дождя и света, круиз-контроль, навигационную систему и камеру заднего вида.

Важно отметить, что Volkswagen Multivan имеет легкосплавные диски 17 и отличный бортовой компьютер, который представляет большую часть информации о вашем автомобиле. Кроме того, обогрев сидений поможет вам сохранить комфорт в прохладное время года, а камера заднего вида обеспечит безопасность парковки.

Мы гарантируем, что автомобиль находится в отличном состоянии и готов к использованию. Если вы ищете комфортный, надежный и просторный автомобиль, то Volkswagen Multivan - отличный вариант для вас.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания всегда готова помочь вам с приобретением вашего следующего автомобиля.

id141199

Fresh Воронеж Юг
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