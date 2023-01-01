Volkswagen Multivan

Вы приобретаете отличную машину с хорошо продуманным интерьером и эргономикой. Volkswagen Multivan, 2015 года выпуска, был приобретен у официального дилера в 2016 году. Капот, стойки и передний бампер покрыты защитной пленкой, чтобы защитить их от повреждений. Ваш комфорт в машине будет обеспечен 3-зонным климатом и лобовым стеклом с обогревом. Не беспокойтесь о парковке, так как передние и задние парктроники сделают это для вас проще. Автомобиль прошел крупное ТО 10 тыс км назад, при котором были заменены ремень ГРМ, помпа, ролики, натяжители, приводные ремни, подушка коробки, передние амортизаторы, опорные подшипники, втулки, тяги стабилизатора. Этот автомобиль готов к новым приключениям и представляет собой идеальный выбор для вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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