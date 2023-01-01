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Volkswagen Multivan
2015
2 678 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Multivan 2015

2 678 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Multivan
  • Поколение T6
  • Модификация 2.0d AMT (180 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 243678 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серебряный
  • VIN 001111
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 37

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Volkswagen Multivan

Вы приобретаете отличную машину с хорошо продуманным интерьером и эргономикой. Volkswagen Multivan, 2015 года выпуска, был приобретен у официального дилера в 2016 году. Капот, стойки и передний бампер покрыты защитной пленкой, чтобы защитить их от повреждений. Ваш комфорт в машине будет обеспечен 3-зонным климатом и лобовым стеклом с обогревом. Не беспокойтесь о парковке, так как передние и задние парктроники сделают это для вас проще. Автомобиль прошел крупное ТО 10 тыс км назад, при котором были заменены ремень ГРМ, помпа, ролики, натяжители, приводные ремни, подушка коробки, передние амортизаторы, опорные подшипники, втулки, тяги стабилизатора. Этот автомобиль готов к новым приключениям и представляет собой идеальный выбор для вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id001111

Fresh Волгоград
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