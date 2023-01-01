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Volkswagen Multivan
2022
7 700 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Multivan 2022

7 700 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Multivan
  • Поколение T7
  • Модификация Long 2.0d AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Life
  • Год 2022
  • Пробег 14783 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 003314
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (9)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Volkswagen Multivan

Добрый день, уважаемые клиенты!

Мы рады представить Вам новое приобретение – Volkswagen Multivan 2022 года! Этот автомобиль стал настоящим прорывом в мире комфортабельных и безопасных транспортных средств. Мы уверены, что именно этот автомобиль станет надежным компаньоном для всех, кто ценит комфорт и безопасность во время поездок.

Одной из самых ярких особенностей Volkswagen Multivan, 2022 года, является бесключевой доступ в салон и запуск двигателя. Теперь Вы можете забыть о необходимости искать ключи или пульт от автомобиля, просто садитесь и едьте.

Кроме того, в автомобиле установлены датчики дождя и света, которые автоматически регулируют скорость дворников и яркость фар в зависимости от условий на дороге. Это обеспечивает более комфортную и безопасную поездку в любую погоду.

Не менее важной особенностью Volkswagen Multivan является климат-контроль. Вы сможете наслаждаться комфортной температурой в салоне, независимо от того, какая погода за окном. Теперь даже самые жаркие летние дни или холодные зимние ночи не будут Вам мешать.

Кроме того, установлен круиз-контроль, который обеспечивает более комфортное и безопасное движение на автострадах. С его помощью Вы сможете управлять скоростью автомобиля без использования педали газа.

И, наконец, Volkswagen Multivan оснащен камерой заднего вида, которая облегчит процесс парковки и обеспечит Вам максимально полный обзор задней части автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Наш менеджер расскажет Вам о всех преимуществах этого автомобиля, подберет наилучший вариант оплаты и ответит на все Ваши вопросы.

Сделайте свою жизнь более комфортабельной и безопасной – выберите Volkswagen Multivan, 2022 года!

id003314

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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