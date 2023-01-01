Volkswagen Multivan

Уникальный Volkswagen Multivan 2018 года выпуска уже ждет своего владельца! Этот стильный и комфортабельный минивэн станет надежным спутником для больших семей и активных путешественников.

С мощным двигателем мощностью 204 л.с. и автоматической коробкой передач, управление Multivan легко и плавно. Вы будете ощущать мощь и комфорт на каждом километре вашего пути.

Комплектация Business делает этот автомобиль еще более привлекательным. Салон трансформер позволяет легко изменять конфигурацию сидений и создавать дополнительное пространство для перевозки грузов. Мультифункциональное рулевое колесо обеспечивает удобное управление мультимедийной системой и другими функциями автомобиля. Климат-контроль 3-х зонный позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне для всех пассажиров.

В Multivan установлен холодильник, чтобы вы всегда могли наслаждаться свежими напитками и закусками во время длительных поездок и шторки на окнах. Отделка кожей рулевого колеса добавляет роскоши и удобства в вашу езду. А электропривод первого и третьего ряда сидений позволяет регулировать настройки вашего комфорта.

Навигация поможет вам легко и быстро находить нужные места, а противотуманные фары обеспечат безопасность при поездках в плохую погоду. Пол, обшитый деревом, придает салону особый шарм и стиль.

Этот Volkswagen Multivan 2018 года выпуска имеет электронный ПТС, без учета в РФ, и заводское лакокрасочное покрытие. Вы получаете автомобиль высокого качества, который будет радовать вас и вашу семью на протяжении многих лет. Также автомобиль имеет съёмный фаркоп и телефонную трубку прямо в салоне.

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