Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volkswagen Multivan
2018
5 480 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Volkswagen Multivan 2018

5 480 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Multivan
  • Поколение T6
  • Модификация 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD
  • Комплектация Business
  • Год 2018
  • Пробег 114403 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 095384
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 170

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Volkswagen Multivan

Уникальный Volkswagen Multivan 2018 года выпуска уже ждет своего владельца! Этот стильный и комфортабельный минивэн станет надежным спутником для больших семей и активных путешественников.

С мощным двигателем мощностью 204 л.с. и автоматической коробкой передач, управление Multivan легко и плавно. Вы будете ощущать мощь и комфорт на каждом километре вашего пути.

Комплектация Business делает этот автомобиль еще более привлекательным. Салон трансформер позволяет легко изменять конфигурацию сидений и создавать дополнительное пространство для перевозки грузов. Мультифункциональное рулевое колесо обеспечивает удобное управление мультимедийной системой и другими функциями автомобиля. Климат-контроль 3-х зонный позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне для всех пассажиров.

В Multivan установлен холодильник, чтобы вы всегда могли наслаждаться свежими напитками и закусками во время длительных поездок и шторки на окнах. Отделка кожей рулевого колеса добавляет роскоши и удобства в вашу езду. А электропривод первого и третьего ряда сидений позволяет регулировать настройки вашего комфорта.

Навигация поможет вам легко и быстро находить нужные места, а противотуманные фары обеспечат безопасность при поездках в плохую погоду. Пол, обшитый деревом, придает салону особый шарм и стиль.

Этот Volkswagen Multivan 2018 года выпуска имеет электронный ПТС, без учета в РФ, и заводское лакокрасочное покрытие. Вы получаете автомобиль высокого качества, который будет радовать вас и вашу семью на протяжении многих лет. Также автомобиль имеет съёмный фаркоп и телефонную трубку прямо в салоне.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля. Звоните нам прямо сейчас и оставьте заявку на тест-драйв! Volkswagen Multivan ждет вас!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id095384

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Volkswagen

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2014

1 286 000 ₽

Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg
2019

4 986 400 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2020

2 699 000 ₽

Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora

Volkswagen Bora
2022

2 190 362 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2021

3 876 000 ₽

Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
2020

1 599 990 ₽

Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle
2011

1 640 000 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2013

1 220 000 ₽

Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
2020

1 522 000 ₽

Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
2021

2 199 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа