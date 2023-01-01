Volkswagen Multivan

Хотите комфортабельный и стильный автомобиль для всей семьи? Тогда обратите внимание на Volkswagen Multivan 2010 года выпуска. Этот минивэн обладает всеми необходимыми функциями и особенностями, чтобы сделать вашу поездку максимально удобной и приятной.

Мощный двигатель с 180 лошадиными силами позволит вам без проблем преодолевать любые дорожные препятствия. А благодаря переднему приводу и автоматической коробке передач, вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно за рулем.

Стильный серебряный цвет кузова придаст вашему автомобилю шик и элегантность. А оригинальные диски R17 добавят нотку эксклюзивности.

Внутри Multivan вас ждет комбинированный салон, который обеспечит максимальный комфорт каждому пассажиру. Раздельный климат-контроль позволит каждому настроить температуру по своему вкусу. А подогрев сидений сделает поездку приятной даже в холодную погоду.

Не хотите беспокоиться о парковке? Нет проблем! В Multivan установлена камера заднего вида, которая поможет вам легко и безопасно припарковаться. А датчик света автоматически включит фары, когда стемнеет.

Салон этого автомобиля является настоящим трансформером. Электрические задние пассажирские двери позволят открывать их одним нажатием кнопки. А благодаря вебасто вы сможете заранее прогреть салон, чтобы ваша поездка началась с комфорта.

А чтобы сохранить все яркие моменты поездки, в Multivan установлен регистратор, который будет записывать каждую минуту вашего путешествия.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля. Volkswagen Multivan 2010 года выпуска - ваш надежный и стильный спутник на дорогах!

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