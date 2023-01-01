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Volkswagen Multivan
2010
2 263 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Multivan 2010

2 263 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Multivan
  • Поколение T5 Рестайлинг
  • Модификация 2.0d AMT (180 л.с.)
  • Комплектация Highline
  • Год 2010
  • Пробег 246692 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серебряный
  • VIN 001080
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 174

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Volkswagen Multivan

Хотите комфортабельный и стильный автомобиль для всей семьи? Тогда обратите внимание на Volkswagen Multivan 2010 года выпуска. Этот минивэн обладает всеми необходимыми функциями и особенностями, чтобы сделать вашу поездку максимально удобной и приятной.

Мощный двигатель с 180 лошадиными силами позволит вам без проблем преодолевать любые дорожные препятствия. А благодаря переднему приводу и автоматической коробке передач, вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно за рулем.

Стильный серебряный цвет кузова придаст вашему автомобилю шик и элегантность. А оригинальные диски R17 добавят нотку эксклюзивности.

Внутри Multivan вас ждет комбинированный салон, который обеспечит максимальный комфорт каждому пассажиру. Раздельный климат-контроль позволит каждому настроить температуру по своему вкусу. А подогрев сидений сделает поездку приятной даже в холодную погоду.

Не хотите беспокоиться о парковке? Нет проблем! В Multivan установлена камера заднего вида, которая поможет вам легко и безопасно припарковаться. А датчик света автоматически включит фары, когда стемнеет.

Салон этого автомобиля является настоящим трансформером. Электрические задние пассажирские двери позволят открывать их одним нажатием кнопки. А благодаря вебасто вы сможете заранее прогреть салон, чтобы ваша поездка началась с комфорта.

А чтобы сохранить все яркие моменты поездки, в Multivan установлен регистратор, который будет записывать каждую минуту вашего путешествия.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля. Volkswagen Multivan 2010 года выпуска - ваш надежный и стильный спутник на дорогах!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id001080

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