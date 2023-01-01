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Volkswagen Multivan
2021
8 449 000 ₽
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Volkswagen Multivan 2021

8 449 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Multivan
  • Поколение T6 Рестайлинг
  • Модификация 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 9598 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Коричневый
  • VIN 025631
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Multivan

Преимущества:

- Капот и передние крылья в пленке
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Автономный отопитель жидкостный с управлением по таймеру и ДУ, с режимом бустер-нагревателя
- 1 детское сиденье, интегрированное в индивидуальное кресло
- Цветной сенсорный экран 8 дюймов с датчиком приближения
- Цифровая приборная панель
- 7 мест
- Комбинированный салон
- Круиз-контроль адаптивный
- Подогрев сидений и руля
- Светодиодная оптика
- Электропривод крышки багажника
- Обогрев лобового стекла
- Камера заднего вида
- Климат контроль 3-зонный
- Электропривод крышки багажника
- Электроскладывание зеркал
- Передние и задние датчики парковки
- Легкосплавные диски R17

id025631

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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