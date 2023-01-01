Volkswagen Multivan
Преимущества:
- Капот и передние крылья в пленке
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Автономный отопитель жидкостный с управлением по таймеру и ДУ, с режимом бустер-нагревателя
- 1 детское сиденье, интегрированное в индивидуальное кресло
- Цветной сенсорный экран 8 дюймов с датчиком приближения
- Цифровая приборная панель
- 7 мест
- Комбинированный салон
- Круиз-контроль адаптивный
- Подогрев сидений и руля
- Светодиодная оптика
- Электропривод крышки багажника
- Обогрев лобового стекла
- Камера заднего вида
- Климат контроль 3-зонный
- Электропривод крышки багажника
- Электроскладывание зеркал
- Передние и задние датчики парковки
- Легкосплавные диски R17
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