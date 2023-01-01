Volkswagen Multivan

Преимущества:

- Капот и передние крылья в пленке

- Электронный ПТС, 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Автономный отопитель жидкостный с управлением по таймеру и ДУ, с режимом бустер-нагревателя

- 1 детское сиденье, интегрированное в индивидуальное кресло

- Цветной сенсорный экран 8 дюймов с датчиком приближения

- Цифровая приборная панель

- 7 мест

- Комбинированный салон

- Круиз-контроль адаптивный

- Подогрев сидений и руля

- Светодиодная оптика

- Электропривод крышки багажника

- Обогрев лобового стекла

- Камера заднего вида

- Климат контроль 3-зонный

- Электропривод крышки багажника

- Электроскладывание зеркал

- Передние и задние датчики парковки

- Легкосплавные диски R17

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