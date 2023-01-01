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Volkswagen Multivan
2020
6 750 000 ₽
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Volkswagen Multivan 2020

6 750 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Multivan
  • Поколение T6 Рестайлинг
  • Модификация 2.0d AMT (199 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 27815 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 87
  • VIN 030776
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1968 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 199 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Volkswagen Multivan

Преимущества:

- Память водительского сиденья
- Электропривод передних сидений
- 3-зонный климат контроль
- Электронная приборная панель
- Камера заднего вида
- Датчик света
- LED оптика

030776

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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