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Volkswagen Multivan
2020
5 449 000 ₽
Возможна доставка
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Volkswagen Multivan 2020

5 449 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Multivan
  • Поколение T6 Рестайлинг
  • Модификация 2.0d MT (150 л.с.)
  • Комплектация Trendline
  • Год 2020
  • Пробег 45277 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • Воблер 256
  • VIN 080944
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1968 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Multivan

Преимущества:
- Электронный ПТС
- 2 владельца
- Климат-контроль
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Электрообогрев лобового стекла
- Камера заднего вида

080944

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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