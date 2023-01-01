Volkswagen Passat

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые покупатели, мы рады представить Вам прекрасный автомобиль Volkswagen Passat. Этот автомобиль пригнан с Европы в 2023 году и готов к использованию на дорогах нашей страны.

При выборе данного автомобиля, Вы будете иметь возможность наслаждаться комфортом во время поездок. В Volkswagen Passat имеется раздельный климат-контроль, что дает возможность регулировать температуру отдельно для каждого сидения в автомобиле.

Среди прочих возможностей автомобиля также имеются датчик света и датчик дождя, позволяющие автоматически включать фары и стеклоочистители при соответствующих условиях.

Парктроники по кругу облегчат процесс парковки, а электропривод крышки багажника и навигация позволяют с комфортом путешествовать на большие расстояния.

Кроме того, данная модель оснащена электроскладыванием зеркал, что поможет избежать нежелательных повреждений при парковке или движении в тесном пространстве.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы будете полностью довольны своей покупкой и наслаждаться комфортом и надежностью Volkswagen Passat.

id031809