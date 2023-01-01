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Volkswagen Passat
2017
1 699 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Passat 2017

1 699 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Passat
  • Поколение B8
  • Модификация 1.6d MT (120 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 218484 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серый
  • VIN 073607
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 120 л.с.
  • Воблер 297

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Passat

Уважаемые покупатели!

Мы рады представить вам прекрасный автомобиль Volkswagen Passat, который был ввезен из Беларуси и не имеет регистрации и пробега по России. Этот автомобиль настоящая находка для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

В Volkswagen Passat имеется все, что необходимо для приятной поездки: 3-зонный климат-контроль, тонированные стекла, ксеноновые фары, легкосплавные диски и много других функций. Все это дополнено системами безопасности, такими как ABS, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости.

Навигационная система поможет вам выбраться из любой ситуации на дороге, а парктроник облегчит парковку вашего автомобиля. Вы также можете рассчитывать на комфортную езду благодаря круиз-контролю и усилителю рулевого управления.

Volkswagen Passat имеет достаточно большой салон, который позволит вам и вашим пассажирам чувствовать себя комфортно во время поездки. Ручная регулировка сидений водителя и пассажира, а также регулировка руля в двух плоскостях, помогут настроить ваше сиденье и руль под свои индивидуальные предпочтения.

Камера заднего вида и датчики света и дождя - это только некоторые из множества функций, которые делают Volkswagen Passat одним из лучших автомобилей на рынке.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов всегда готова ответить на все ваши вопросы и помочь выбрать автомобиль, который соответствует вашим потребностям и желаниям.

id073607

Fresh Тюмень
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