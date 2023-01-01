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Volkswagen Passat
2018
2 069 000 ₽
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Volkswagen Passat 2018

2 069 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Passat
  • Поколение B8
  • Модификация 1.4 MT (125 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 123036 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Коричневый
  • VIN 240300
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.
  • Воблер 298

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Passat

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Добрый день! Мы рады представить Вам автомобиль Volkswagen Passat 2018 года выпуска, ввезенный из Европы через Белоруссию в 2023 году. Этот автомобиль - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Он обладает всеми необходимыми опциями, такими как 3-х зонный климат-контроль, шторки на задних дверях и шторка между салоном и багажником.

Volkswagen Passat - это прекрасный автомобиль, который подойдет как для ежедневных поездок в городе, так и для дальних поездок на природу или в отпуск.
Дополнительно, этот автомобиль оснащен кнопкой старт/стоп и адаптивным круизом, что делает его еще более удобным и безопасным в использовании. Камера заднего вида поможет в парковке и при маневрах задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого комфортабельного и функционального автомобиля

id240300

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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