Volkswagen Passat

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Добрый день! Мы рады представить Вам автомобиль Volkswagen Passat 2018 года выпуска, ввезенный из Европы через Белоруссию в 2023 году. Этот автомобиль - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Он обладает всеми необходимыми опциями, такими как 3-х зонный климат-контроль, шторки на задних дверях и шторка между салоном и багажником.

Volkswagen Passat - это прекрасный автомобиль, который подойдет как для ежедневных поездок в городе, так и для дальних поездок на природу или в отпуск.

Дополнительно, этот автомобиль оснащен кнопкой старт/стоп и адаптивным круизом, что делает его еще более удобным и безопасным в использовании. Камера заднего вида поможет в парковке и при маневрах задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого комфортабельного и функционального автомобиля

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