Volkswagen Passat

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели, мы рады предложить Вам автомобиль Volkswagen Passat 2018 года выпуска. Этот автомобиль был пригнан из-за рубежа в 2023 году.

Этот Volkswagen Passat оснащен полным приводом, трёх зонным климат-контролем, панорамной крышей, шторками на задних дверях, камерой кругового обзора, проекцией, адаптивным круиз контролем, электроприводом крышки багажника, электрическим фаркопом, подогревом сидений и руля, автопарковщиком, массажем водительского сиденья, беспроводной зарядкой для телефона, датчиком света и дождя.

Этот автомобиль представляет собой отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и надежность. Автомобиль имеет полный комплект ключей и электронный ПТС.

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