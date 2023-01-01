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Volkswagen Passat
2018
2 899 000 ₽
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Volkswagen Passat 2018

2 899 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Passat
  • Поколение B8
  • Модификация DSG7 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 152304 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серый
  • VIN 011879
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 229

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Passat

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели, мы рады предложить Вам автомобиль Volkswagen Passat 2018 года выпуска. Этот автомобиль был пригнан из-за рубежа в 2023 году.

Этот Volkswagen Passat оснащен полным приводом, трёх зонным климат-контролем, панорамной крышей, шторками на задних дверях, камерой кругового обзора, проекцией, адаптивным круиз контролем, электроприводом крышки багажника, электрическим фаркопом, подогревом сидений и руля, автопарковщиком, массажем водительского сиденья, беспроводной зарядкой для телефона, датчиком света и дождя.

Этот автомобиль представляет собой отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и надежность. Автомобиль имеет полный комплект ключей и электронный ПТС.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором автомобиля.

id011879

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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