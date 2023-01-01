Volkswagen Passat (North America and China)

Дорогие друзья! Сегодня мы хотим представить Вам автомобиль, который сможет удовлетворить все Ваши потребности в комфорте и безопасности. Речь идет о Volkswagen Passat (North America and China), 2016 года выпуска. Этот автомобиль привезен из США и идеально подойдет для тех, кто ценит надежность и стиль.

Один из самых больших плюсов этого автомобиля - его электронный ПТС и один владелец. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль находится в отличном состоянии и не имеет скрытых проблем.

Кроме того, Volkswagen Passat оснащен множеством полезных опций, которые сделают Вашу поездку максимально комфортной. В автомобиле установлена камера заднего вида, которая поможет Вам парковаться и делать обратные маневры безопасно и легко. Также у Вас есть возможность регулировать положение водительского сиденья при помощи электропривода.

Раздельный климат-контроль позволит настроить температуру в каждой зоне автомобиля в соответствии с Вашими потребностями. А круиз-контроль поможет сохранить постоянную скорость и предотвратить возможные штрафы за превышение скорости.

Не менее важным является наличие обогрева передних сидений и электропривода зеркал, что обеспечит комфортное путешествие даже в самые суровые зимние дни.

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