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Volkswagen Passat (North America and China)
2016
1 575 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Passat (North America and China) 2016

1 575 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)
Volkswagen Passat (North America and China)

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Passat (North America and China)
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.8 AT (170 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 163267 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 033138
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.
  • Воблер 110

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (электро)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Passat (North America and China)

Дорогие друзья! Сегодня мы хотим представить Вам автомобиль, который сможет удовлетворить все Ваши потребности в комфорте и безопасности. Речь идет о Volkswagen Passat (North America and China), 2016 года выпуска. Этот автомобиль привезен из США и идеально подойдет для тех, кто ценит надежность и стиль.

Один из самых больших плюсов этого автомобиля - его электронный ПТС и один владелец. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль находится в отличном состоянии и не имеет скрытых проблем.

Кроме того, Volkswagen Passat оснащен множеством полезных опций, которые сделают Вашу поездку максимально комфортной. В автомобиле установлена камера заднего вида, которая поможет Вам парковаться и делать обратные маневры безопасно и легко. Также у Вас есть возможность регулировать положение водительского сиденья при помощи электропривода.

Раздельный климат-контроль позволит настроить температуру в каждой зоне автомобиля в соответствии с Вашими потребностями. А круиз-контроль поможет сохранить постоянную скорость и предотвратить возможные штрафы за превышение скорости.

Не менее важным является наличие обогрева передних сидений и электропривода зеркал, что обеспечит комфортное путешествие даже в самые суровые зимние дни.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь выбрать оптимальный вариант для Вас!

id033138

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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