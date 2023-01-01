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Volkswagen Passat
2018
2 199 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Passat 2018

2 199 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Passat
  • Поколение B8
  • Модификация 2.0d MT (150 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 72566 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 021190
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 121

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Passat

Дорогие автолюбители,

Сегодня мы хотим предложить вам уникальную возможность приобрести высококачественный автомобиль среднего класса Volkswagen Passat 2018 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен на территорию Российской Федерации в 2023 году и по достоинству оценен экспертами за его надежность, комфорт и передовые технологии.

Volkswagen Passat 2018 оснащен множеством инновационных функций, которые добавят комфорта и удовольствия к вашему ежедневному вождению. Система двухзонного климат-контроля позволит поддерживать оптимальные условия температуры как для вас, так и для пассажиров. Датчики парковки помогут избежать неприятностей при маневрировании на ограниченной территории, а система доступа без ключа обеспечит удобство и безопасность.

Этот автомобиль также обладает рядом особенностей, которые делают его непременным выбором для всех погодных условий. Встроенная система обогрева сидений позволит вам сохранять тепло и комфорт даже в холодные зимние дни. Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменение погоды и освещение, обеспечивая безопасность и удобство во время вождения.

Volkswagen Passat 2018 - это немецкое качество и надежность, которые уже стали эталоном в автомобильной индустрии. Автомобиль в отличном состоянии с электронным ПТС и без предыдущих владельцев на территории РФ - это гарантия его надежности и бесперебойной работы.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному ниже, и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш специалист расскажет вам больше о его характеристиках, проведет вас через все возможности и ответит на все ваши вопросы.

Не упустите возможность приобрести Volkswagen Passat 2018 сегодня, чтобы насладиться комфортом и качеством немецкого автомобиля среднего класса!

Мы ждем вашего звонка!

id021190

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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