Volkswagen Passat

Преимущества:

- Автомобиль приобретался и обслуживался у официального дилера

- 1 собственник

- Климат-контроль 2-зонный

- Светодиодные фары

- Сигнализация с АЗ и ОС

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Омыватель фар

- Подогрев руля

- Обогрев переднего ряда сидений

-Электрообогрев лобового стекла

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Парктроник передний и задний

id183920