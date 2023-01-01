Volkswagen Passat
Преимущества:
- Автомобиль приобретался и обслуживался у официального дилера
- 1 собственник
- Климат-контроль 2-зонный
- Светодиодные фары
- Сигнализация с АЗ и ОС
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев переднего ряда сидений
-Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник передний и задний
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