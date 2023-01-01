Volkswagen Passat
Преимущества:
- 1 cобственник
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Датчик дождя
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
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