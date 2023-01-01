Volkswagen Passat CC

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые клиенты! Мы представляем вашему вниманию автомобиль Volkswagen Passat CC, 2011 года выпуска. Это высокотехнологичный седан, который прекрасно сочетает в себе стильный дизайн и надежность.

Состояние автомобиля на высшем уровне, его прошлый владелец бережно ухаживал за ним. Пробег составляет только 153170 км – это означает, что данный автомобиль ещё много лет будет радовать вас своей работой.

За рулём этого Passat CC вы почувствуете себя максимально комфортно. Салон, выполненный в комбинированной отделке, создаёт уютную атмосферу, а климат-контроль с двумя зонами обеспечит комфортную температуру даже в самый жаркий день. Кроме того, в автомобиль установлены тонированные стекла – это обеспечит надёжную защиту от солнца.

Инновационные ксеноновые фары обеспечат отличную видимость на любых дорогах, а легкосплавные диски с диаметром 17 дюймов создадут элегантный образ автомобиля. Автоматический круиз-контроль позволит водителю сконцентрироваться на дороге, а не на поддержании постоянной скорости.

Важным достоинством данного автомобиля является то, что он приобретался у официального дилера. Это гарантирует, что машина прошла все проверки перед продажей.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1798 см3 и мощностью 152 л.с. Передний привод обеспечивает отличную управляемость на любых дорогах. КПП – автоматическая.

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