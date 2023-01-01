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Volkswagen Passat CC
2011
999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Passat CC 2011

999 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Passat CC
  • Поколение I
  • Модификация 1.8 AMT (152 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 153170 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 517604
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 152 л.с.
  • Воблер 106

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Passat CC

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые клиенты! Мы представляем вашему вниманию автомобиль Volkswagen Passat CC, 2011 года выпуска. Это высокотехнологичный седан, который прекрасно сочетает в себе стильный дизайн и надежность.

Состояние автомобиля на высшем уровне, его прошлый владелец бережно ухаживал за ним. Пробег составляет только 153170 км – это означает, что данный автомобиль ещё много лет будет радовать вас своей работой.

За рулём этого Passat CC вы почувствуете себя максимально комфортно. Салон, выполненный в комбинированной отделке, создаёт уютную атмосферу, а климат-контроль с двумя зонами обеспечит комфортную температуру даже в самый жаркий день. Кроме того, в автомобиль установлены тонированные стекла – это обеспечит надёжную защиту от солнца.

Инновационные ксеноновые фары обеспечат отличную видимость на любых дорогах, а легкосплавные диски с диаметром 17 дюймов создадут элегантный образ автомобиля. Автоматический круиз-контроль позволит водителю сконцентрироваться на дороге, а не на поддержании постоянной скорости.

Важным достоинством данного автомобиля является то, что он приобретался у официального дилера. Это гарантирует, что машина прошла все проверки перед продажей.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1798 см3 и мощностью 152 л.с. Передний привод обеспечивает отличную управляемость на любых дорогах. КПП – автоматическая.

Вы сможете ощутить все преимущества вождения такого автомобиля, если свяжетесь с нами прямо сейчас. Скажите нам кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчёт по данному автомобилю. Мы всегда рады помочь вам в выборе и бронировании автомобиля. Звоните прямо сейчас!

id517604

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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