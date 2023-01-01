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Volkswagen Passat CC
2012
1 298 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Passat CC 2012

1 298 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Passat CC
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.8 AMT (152 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 220317 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 45
  • VIN 707786
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1798 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 152 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Passat CC

Преимущества:

- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (электро)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

707786

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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