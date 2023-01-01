Volkswagen Passat CC
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Легкосплавные диски, 18R
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (электро)
- Электростеклоподъёмники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
571090