Volkswagen Passat (North America and China)

Преимущества:

- Без регистрации в РФ

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 17

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Количество мест (5)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)

- Регул. Сидения пасс. (по высоте)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- TV

- Камера заднего вида

- Удержание автомобиля в полосе

- Адаптивный круиз контроль

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