Volkswagen Passat (North America and China)
Преимущества:
- Без регистрации в РФ
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- TV
- Камера заднего вида
- Удержание автомобиля в полосе
- Адаптивный круиз контроль
005827