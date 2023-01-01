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Volkswagen Polo
2019
1 539 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Polo 2019

1 539 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 17669 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 017712
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 58

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Volkswagen Polo

У нас есть отличная новость для любителей автомобильной техники и тех, кто ищет надежный, комфортный и экономичный автомобиль. Мы рады предложить Вам Volkswagen Polo 2019 года выпуска, купленный у официального дилера с оригинальным ПТС и только одним предыдущим владельцем.

Этот автомобиль - настоящий бестселлер среди бюджетных седанов и заслуживает внимания всех, кто ищет комбинацию безопасности, эффективности и стиля. Volkswagen Polo - символ качества и надежности, а 2019 модельный год доказывает, что он не теряет своей популярности и спроса у наших клиентов.

Один взгляд на Volkswagen Polo 2019 делает понятным, что это действительно красивый и стильный автомобиль, который легко привлечет внимание тех, кто ищет элегантность и функциональность в одном пакете. Разумное расположение элементов управления повышает удобство передвижения, а также делает его легче в использовании для всех пассажиров.

В салоне автомобиля Volkswagen Polo Вас ждет уютная атмосфера, создающая идеальную обстановку для езды на дальние расстояния. Благодаря просторному салону Поло, Вы можете насладиться путешествиями вместе со всей своей семьей или друзьями. Полноценный багажник позволит вам без проблем перевозить все необходимые вещи в дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы, ознакомят с деталями и помогут сделать правильный выбор. Не упустите возможность стать владельцем этого шикарного автомобиля.

id017712

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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