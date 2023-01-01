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Volkswagen Polo
2015
790 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Polo 2015

790 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение V
  • Модификация 1.6 MT (105 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 90329 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 036081
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 83

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Volkswagen Polo

Уважаемые покупатели!

Рады предложить вам надежный автомобиль Volkswagen Polo, 2015 года выпуска. Этот автомобиль станет вашим верным помощником на дорогах города и за его пределами. Вы можете быть уверены в его надежности и безопасности.

Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Был в использовании только у 2 владельцев, что говорит о том, что автомобиль был любим и не требуется никаких скрытых ремонтов.

Автомобиль всегда обслуживался по регламенту и находится в отличном состоянии. Вы найдете в нем множество полезных функций, таких как кондиционер и механическая коробка передач. Летние шины гарантируют максимальное сцепление с дорогой и безопасную езду на любой скорости.

Закажите этот автомобиль прямо сейчас и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить лучшее предложение для вас.

id036081

Fresh Волгоград
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