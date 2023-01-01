Volkswagen Polo

Уважаемые покупатели!

Рады предложить вам надежный автомобиль Volkswagen Polo, 2015 года выпуска. Этот автомобиль станет вашим верным помощником на дорогах города и за его пределами. Вы можете быть уверены в его надежности и безопасности.

Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Был в использовании только у 2 владельцев, что говорит о том, что автомобиль был любим и не требуется никаких скрытых ремонтов.

Автомобиль всегда обслуживался по регламенту и находится в отличном состоянии. Вы найдете в нем множество полезных функций, таких как кондиционер и механическая коробка передач. Летние шины гарантируют максимальное сцепление с дорогой и безопасную езду на любой скорости.

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