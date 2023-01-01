Volkswagen Polo

Проверена по 256 пунктам.

Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

- Электронный ПТС

- 1 собственник

- Мультимедийная система с ЖК-экраном, Android Auto и CarPlay

- Светодиодная оптика

- Камера заднего вида

- Цифровая приборная панель

- Круиз-контроль

- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом

- Активный усилитель руля

- Обогрев лобового стекла

- Обогрев всех сидений

- Климат-контроль

- Датчики дождя и света

- Передние и задние датчики парковки

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