Volkswagen Polo
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Электронный ПТС
- 1 собственник
- Мультимедийная система с ЖК-экраном, Android Auto и CarPlay
- Светодиодная оптика
- Камера заднего вида
- Цифровая приборная панель
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Активный усилитель руля
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев всех сидений
- Климат-контроль
- Датчики дождя и света
- Передние и задние датчики парковки
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