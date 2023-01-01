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Volkswagen Polo
2021
2 074 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Volkswagen Polo 2021

2 074 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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+7 353 266 36 72
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Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение VI
  • Модификация 1.4 AMT (125 л.с.)
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2021
  • Пробег 42493 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 029949
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.
  • Воблер 2

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Уважаемые покупатели, рады представить вам автомобиль Volkswagen Polo 2021 года выпуска. Это надежный и стильный автомобиль, который способен удовлетворить самые высокие требования владельца. Он оснащён мощным двигателем объёмом 1,4 литра с технологией AMT (125 л.с.), что обеспечивает высокую производительность и экономичность расхода топлива.

Наш автомобиль был куплен у официального дилера и находится на гарантии. Также, единственный предыдущий владелец – 1 собственник, что является хорошей гарантией сохранности автомобиля. Обслуживание проводилось только у официального дилера, что подтверждает не только качество сервиса, но и состояние автомобиля в целом.

Комплектация Exclusive + пакет Sport делает этот автомобиль уникальным и привлекательным в глазах потенциального покупателя. Максимальная передняя светодиодная оптика IQ-Led, легкосплавные оригинальные 16 диски, климат контроль, круиз контроль, мультифункциональное кожаное рулевое колесо с перфорацией и многие другие опции делают его настоящим предметом роскоши. Ассистент парковки, спортивные сидения, бесключевой доступ в автомобиль, кнопка Start-stop, подогрев передних и задних сидений, лобового стекла и руля - всё это означает, что вы получите максимальный комфорт и удобство во время езды.

Приветствуем всех желающих стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Сделайте свою жизнь ярче и удобнее с Volkswagen Polo!

id029949

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
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