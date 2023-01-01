Volkswagen Polo

Уважаемые покупатели, рады представить вам автомобиль Volkswagen Polo 2021 года выпуска. Это надежный и стильный автомобиль, который способен удовлетворить самые высокие требования владельца. Он оснащён мощным двигателем объёмом 1,4 литра с технологией AMT (125 л.с.), что обеспечивает высокую производительность и экономичность расхода топлива.

Наш автомобиль был куплен у официального дилера и находится на гарантии. Также, единственный предыдущий владелец – 1 собственник, что является хорошей гарантией сохранности автомобиля. Обслуживание проводилось только у официального дилера, что подтверждает не только качество сервиса, но и состояние автомобиля в целом.

Комплектация Exclusive + пакет Sport делает этот автомобиль уникальным и привлекательным в глазах потенциального покупателя. Максимальная передняя светодиодная оптика IQ-Led, легкосплавные оригинальные 16 диски, климат контроль, круиз контроль, мультифункциональное кожаное рулевое колесо с перфорацией и многие другие опции делают его настоящим предметом роскоши. Ассистент парковки, спортивные сидения, бесключевой доступ в автомобиль, кнопка Start-stop, подогрев передних и задних сидений, лобового стекла и руля - всё это означает, что вы получите максимальный комфорт и удобство во время езды.

Приветствуем всех желающих стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Сделайте свою жизнь ярче и удобнее с Volkswagen Polo!

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