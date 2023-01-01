Volkswagen Polo

Мы рады предложить вам возможность приобрести автомобиль, который сочетает в себе надежность и стиль - Volkswagen Polo 2016 года выпуска. Этот Volkswagen Polo имеет всего двух владельцев и оригинальный ПТС, что подтверждает его историю и отличный уход за ним.

Он оснащен климат-контролем, который поддерживает оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий. Также в автомобиле установлены системы обогрева сидений и лобового стекла, что обеспечит вам комфорт в холодные зимние дни.

Одной из особенностей этого автомобиля является наличие камеры заднего вида. Она значительно облегчит парковку и поможет вам избежать непредвиденных ситуаций, повышая уровень безопасности при маневрах задним ходом.

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